На престижном кинофестивале покажут новый фильм Олега Сенцова

Поделись







Олег Сенцов /facebook.com/oleg.sentsov

Новая лента Олега Сенцова под названием Номера, которая была снята по его же пьесе и над которой он работал вместе с режиссером Ахтемом Сейтаблаевым, будет впервые представлена 18-го февраля на кинофестивале Берлинале. Ее премьера состоится в рамках специальных показов, посвященных 70-летию фестиваля.

Кадр из фильма Номера /Пресс-служба

Читай также: Олег Сенцов назвал лучшие фильмы, поразившие его в тюрьме

Примечательно то, что Номера были срежиссированы Сенцовым дистанционно, из колонии строгого режима в России. Такой опыт является уникальным для украинского кинематографа. Помогал ему в постановке режиссер Захара Беркута Ахтем Сейтаблаев, который работал на съемочной площадке, а обсуждал все рабочие моменты с коллегой в письмах, которых, по словам продюсера Анны Паленчук, было больше ста.

Ранее мы публиковали рецензию на украинскую комедию Мои мысли тихие