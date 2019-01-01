Олег Сенцов назвал лучшие фильмы, поразившие его в тюрьме

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Олег Сенцов /facebook.com/oleg.sentsov

Бывший политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов 10-го сентября вместе с Александром Кольченко ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции, проходившей в Украинском доме в Киеве. Отвечая на вопрос, какие фильмы они хотят посмотреть после освобождения, Кольченко назвал Однажды в Голливуде, а Сенцов рассказал о списке, который для него составили в тюрьме.

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По словам режиссера, ему посоветовали посмотреть 20 лент, из которых он оценил всего 4, находясь в заключении. Все они украинского и российского производства. Первым делом, Сенцов похвалил Племя от украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого, подчеркнув, что пока не видел других новых украинских картин.

Следующими фильмами, который он посмотрел и остался впечатлен, являются Лето Кирилла Серебренникова, Рай Андрея Кончаловского и Левиафан Андрея Звягинцева.

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