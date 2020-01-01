Назван лучший фильм для домашнего просмотра

Им стал Однажды в Голливуде

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Названы победители премии Home Media Awards /Flickr

Девятый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде стал лауреатом ежегодной премии домашних премьер Home Media Awards. Победителей определяли с помощью онлайн-голосования и решения жюри.

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Кроме основной номинации награды вручили и другим победителям. Так, лучшим изданием года и фэнтези-релизом стал комплект всех сезонов Игры Престолов. Лучшим мультфильмом назвали Историю игрушек 4, а блокбастер Алита: Боевой ангел наградили за лучший фантастический релиз, фильм года среди фанатов, лучшее 4K Ultra HD blu-ray-издание и лучший 3D blu-ray-диск.

Также лучше коллекцией фильмов стала Сага бесконечности от киновселенной Marvel, а Мстители: Финал наградили за лучший супергеройский релиз и аудиовизуальное качество.

Ранее сообщалось о том, что онлайн-премьера мультфильма Тролли 2 побила рекорды проката