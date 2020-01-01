Названы лучшие боевики для просмотра на карантине

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Лучшие боевики для просмотра на карантине по версии Джеймса Ганна /Flickr

Голливудский режиссер Джеймс Ганн, снявший две части Стражей Галактики, назвал 50 боевиков, которые он считает лучшими для просмотра на карантине. Весь список был представлен на сайте Slashfilm.

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По словам Ганна, он намеренно не включал в подборку супергеройские блокбастеры и вестерны.

В его список вошли такие фильмы: Грань Будущего, Матрица, Ультиматум Борна, Kingsman: Секретная служба, Джон Уик, Капитан Филлипс, Безумный Макс: Дорога ярости, Французский связной, Крадущийся тигр, затаившийся дракон, Леон, Убить Билла, На север через северо-запад, Миссия невыполнима: Последствия, Робокоп, Ночной Дозор и другие.

Ранее сообщалось о том, что Паразиты побили крупный рекорд по просмотрам