Оскароносные Паразиты побили крупный рекорд по просмотрам

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Паразиты /Flickr

Южнокорейский фильм Паразиты, который стал главным триумфатором премии Оскар-2020, стал одним из самых популярных на стриминговом сервисе Hulu. Об этом сообщает издание IndieWire.

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Картина Пона Джун-хо за одну неделю онлайн-проката стала самой просматриваемой среди иностранных лент на вышеупомянутой платформе. Кроме того, Паразиты заняли второе место в списке самых популярных фильмов, которые когда-либо были доступны на Hulu, обогнав Тихое место, Трансформеров: Последний рыцарь и Крида 2.

Ранее сообщалось о том, что онлайн-премьера мультфильма Тролли 2 побила рекорды проката