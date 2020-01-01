Онлайн-премьера мультфильма Тролли 2 побила рекорды проката

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Тролли 2: Мировой тур /Flickr

Долгожданный мультфильм от студии Universal под названием Тролли 2: Мировой тур вышел в онлайн-кинотеатрах и на других цифровых платформах. Его старт стал одним из лучших в США за первый день и первый уикенд.

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Сообщается, что рекордсменом до этого был Мир Юрского Периода 2, которому в первый день цифрового проката удалось заработать 2-3 миллиона долларов. Новым Троллям удалось превзойти этот результат аж в десять раз.

Кроме этого, в данный момент мультфильм Тролли 2: Мировой тур стал самым популярным на нескольких стрим-платформах, в числе которых - Amazon, Comcast, DirectTV, Apple.

Ранее сообщалось о том, что Король Тигров стал одним из популярнейших сериалов на NETFLIX