Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

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Самые прибыльные фильмы 2019 года /Flickr

Американское издание Deadline представило очередной ежегодный рейтинг, в который вошли самые прибыльные фильмы 2019-го года. Подсчет осуществлялся при учете чистого дохода из кинотеатров и цифровых продаж (в том числе и на ТВ), а из общей суммы вычли весь бюджет, расходы и издержки.

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Первое место занял блокбастер Мстители: Финал, принесший создателям 890 млн долларов. На второй месте находится мультфильм Холодное Сердце 2 с доходом в 599 млн долларов. А закрывает тройку лидеров киноадаптация Короля Льва - $580 млн. Примечательно, что все эти ленты от студии Disney.

В десятку самых прибыльных фильмов 2019 года также вошли Джокер ($437 млн), Капитан Марвел ($414 млн), История Игрушек 4 ($368 млн), Аладдин ($356 млн), Человек-Паук: Вдали от дома ($339 млн), Звездные Войны: Скайуокер. Восход ($300 млн) и Джуманджи: Новый уровень с прибылью размером в 236 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные фильмы и сериалы во время карантина