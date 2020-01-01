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Названы самые популярные фильмы и сериалы во время карантина

Самым просматриваемым во время пандемии стал боевик Правосудие Спенсера
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Самый популярный контент во время карантина
Самый популярный контент во время карантина
/Flickr

Американская аналитическая компания Nielsen назвала фильмы и сериалы, которые стали самыми просматриваемыми за три недели мартовского карантина. В общем сложности, зрители посмотрели 400 миллиардов минут контента на разным стрим-сервисах.

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Первое место по популярности занял новый боевик Питера Берга Правосудие Спенсера с Марком Уолбергом в главной роли. Он набрал 1,25 млрд минут просмотров. За ним идут сериалы Офис (1,23 млн мин), На районе (1,14 млрд мин), Любовь слепа (872 млн мин) и Мыслить как преступник (695 млн мин). Все эти проекты от платформы Netflix.

Также в десятку самого просматриваемого контента вошли Анатомия страсти (653 млн мин), Охотники (единственный от Amazon) (612 млн мин), Дело Габриэла Фернандеза (572 млн мин), Морская полиция: Спецотдел (570 млн мин) и Видоизмененный углерод (425 млн мин).

Ранее сообщалось о том, что в Америке назвали самый популярный новый сериал

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