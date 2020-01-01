ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

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Новинки кино, которые можно посмотреть дома /Flickr

Новые фильмы продолжают выходить на стриминговых платформах, онлайн-кинотеатрах и цифровых площадках, в отличие от кинотеатров, которые все еще не работают. Так что посмотреть разные новинки можно прямо дома, поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net и составила очередную подборку свежих фильмов, которые уже вышли в Сети.

Безупречный

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Новая комедийная лента с Хью Джекманом, которая рассказывает реальную историю школьного директора престижной школы. Он популярен, умен и харизматичен, а его ученики поступают в лучшие ВУЗы. Но однажды его секреты узнала общественность.

Неизбранные дороги

У страдающего от деменции Лео намечался самый обычный рутинный день. Но он снова переживает ключевые моменты своей жизни, в которые пересекались разные судьбы и события. Сегодня его отвозит дочь на прием к врачу, но он внезапно решает от нее сбежать.

Семья Уиллоби

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Новая анимационная лента от стримингового сервиса Netflix. Ее сюжет рассказывает о том, как в одной большой семье дети решили отправить своих эгоистичных родителей в отпуск. И это будет долгожданный отдых для них!

Гретель и Гензель

Сказка о девочке в розовой шапочке, которая обрела удивительные способности, всегда впечатляла девочку Гретель. Теперь она повзрослела, а мать выгнала их с братом из дому. Вместе они бродят по лесу и натыкаются на избушку, где уже накрыт стол. Все это выглядит так, будто их уже ждали.

Арканзас

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Главные герои - Кайл и Суайн, работающие на одного наркобарона Фрога, которого никогда не видели в глаза. В один прекрасный день очередная сделка внезапно начинает идти не по плану. И все это становится началом смертельно опасных последствий.

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