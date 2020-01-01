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ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

Киноновинки, которые доступны к просмотру в Сети
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Киноновинки, которые можно посмотреть дома
Киноновинки, которые можно посмотреть дома
/Flickr

Кинотеатры в Украине могут открыться уже со 2-го июля, если, конечно, снова не ужесточат карантин. А пока все так же смотреть киноновинки можно на разных цифровых площадках или стриминговых платформах, где они регулярно выходят и радуют зрителей.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

  1. Артемис Фаул

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Диснеевское приключенческое фэнтези о юном криминальном гении Артемисе Фауле, который узнает, что под землей есть мир. Он наполнен эльфами, гномами, лепреконами и прочими существами. Вот только Артемис не только раскрыл тайну их существования, но и придумал дерзкий план их ограбления.

  1. Пиноккио

Новая версия экранизации знаменитой сказки о деревянной кукле по имени Пиноккио. Он попадает в реальный и местами даже жестокий мир, где способен стать человеком, если только захочет этого всем своим сердцем.

  1. Пятеро одной крови

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Свежая картина режиссера Спайка Ли, рассказывающая о ветеранах войны во Вьетнаме, которые снова вернулись в места бывших сражений. В этой среде, где когда-то они пребывали в опасности, они должны снова обрести себя, а также спасти своего товарища.

  1. Ритм-секция

Стефани Патрик потеряла всю семью в авиакатастрофе, и вот уже три года не может справиться со своими переживаниями. Внезапно ее находит журналист, который уверен, что та трагедия произошла в результате взрыва, а организовавший его человек сейчас живет в Лондоне.

  1. Последние дни американской преступности

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Сюжет этого фильма разворачивается в недалеком будущем, когда правительство США собирается внедрить контроль разума граждан, чтобы подавлять импульсы к криминалу. В стране начинается хаос, а Грэм Брик и его непроверенная команда должны провернуть одно ограбление перед роковыми изменениями.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети

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Источник: Afisha.bigmir.net
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