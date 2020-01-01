ТОП-5 фильмов 2020 года, которые ждет весь мир

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Фильмы, которые выйдут в 2020 /Flickr

Пандемия коронавируса значительно подпортила планы мировой киноиндустрии, из-за чего студии перенесли даты релизов многих крупных проектов. Однако некоторые ленты, которые миллионы людей ждут с нетерпением, ожидаются к выходу именно в этом году. И редакция сайта Afisha.bigmir.net предлагает вспомнить, какие именно.

Довод - 16 июля

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Долгожданная картина Кристофера Нолана, которую сам он называет своей самой масштабной и амбициозной. Сюжет держится в секрете, однако известно, что это будет триллер о шпионаже, любви и путешествиях во времени. Осталось лишь надеяться, что не перенесут премьеру.

Чудо-женщина: 1984 - 13 августа

А вот сиквел о главной супергероине киновселенной был перенесен на последний месяц лета. Сюжет блокбастера расскажет о 80-ых, бизнесмене по имени Лорд, а также о его помощнице, которая помогла ему собрать магические артефакты. Таким образом, он получил силу божества, а девушку превратил в кровожадную кошку. Собственно, в эту историю окажется впутанной Диана, компанию которой составит воскресший из мертвых Стив Тревор.

Французский диспетчер - 12 ноября

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Новую ленту Уэса Андерсона тоже ждут миллионы киноманов со всего мира, потому что именно этот режиссер выделяется своим особым стилем повествования, съемки и комедии. Здесь будет рассказана история одной американской газеты, которая находится в Париже 1950-ых годов. И примечательно, что создателям удалось собрать просто блестящий актерский состав.

Не время умирать - 12 ноября

Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде должен был выйти в апреле, но по понятным причинам был перенесен. В центре сюжета - миссия по спасению одного ученого, ради которого Бонду пришлось досрочно закончить отпуск на Ямайке. И в ходе операции агент 007 попадет в ловушку к опасному преступнику.

Тихое место 2 - 3 сентября

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Первая часть абсолютно заслуженно была названа зрителями и критиками одним из лучших современных хорроров, поэтому неудивительно, что сиквел оказался настолько долгожданным. Его релиз должен был состоятся почти что одновременно с началом карантина, из-за чего и переехал на сентябрь.

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