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ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

Новинки кино, которые вышли в онлайн-прокат
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Новинки кино, которые можно посмотреть дома
Новинки кино, которые можно посмотреть дома
/Flickr

Многие из нас ждут открытия кинотеатров, а пока смотреть фильмы остается только дома. И новинки регулярно выходят на стриминговых платформах, в онлайн-кинотеатрах и прочих цифровых площадках. Так что остается выбрать, что посмотреть, а также определиться с удобным для вас временем, чтобы скрасить свой досуг.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

  1. Проксима

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Главная героиня - астронавт, которая проходит подготовку перед полетом на Марс. Ей нужно осилить массу испытаний, вынося немалые нагрузки, а ее партнер помогает со всем этим справиться. И миссия под названием Проксима начнется на Байконуре.

  1. Скуби-ду

Знаменитая корпорация Тайна возвращается в анимационной ленте, которая уже вышла в онлайн. На этот раз зрители увидят не очередную историю о раскрытии мистических дел, а именно начало деятельности дружной команды с невероятным Скуби-ду.

  1. Правосудие Спенсера

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Боевик о бостонском полицейском, который отсидел срок за нападение на своего капитана. Теперь он селится в одну комнату с начинающим бойцом ММА, а в этот же вечер происходит несколько загадочных преступлений. И главный герой намерен вместе со своим новым другом их раскрыть.

  1. Темное наследие

В центре сюжета - супруга и дочь одного богатого и влиятельного человека, который неожиданно скончался. Теперь они пытаются разобраться в его наследстве, и оказывается, что завещание он оставил только для дочери. Но совсем скоро раскроется тайна погибшего, которая станет угрозой для его родных.

  1. Lil Peep: все для всех

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Документальная лента о короткой и трагической жизни рэпера Лил Пипа, ставшего иконой целого поколения. Здесь воссоздан портрет человека, который к 21 году стал настоящим феноменом в музыке и скончался из-за наркотиков в 2017-ом.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети

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Источник: Afisha.bigmir.net
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