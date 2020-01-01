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ТОП-5 блокбастеров, с которыми время пролетит незаметно

Зрелищные и затягивающие блокбастеры
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Отличные блокбастеры
Отличные блокбастеры
/Flickr

Свое свободное время можно посвящать самым разным фильмам, выбирая что-то, отталкиваясь от своих вкусов и желаний. Но иногда вечер как нельзя лучше могут скрасить блокбастеры - зрелищные, интересные и затягивающие. С такими лентами можно и отдохнуть, и насытиться, наслаждаясь просмотром.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 блокбастеров, с которыми время пролетит незаметно.

  1. 007: Спектр (2015)

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Лента о легендарном агенте британской разведки Джеймсе Бонде. На этот раз он получает зашифрованное послание от неизвестного источника, благодаря которому выходит на секретную организацию СПЕКТР. А в это время М прилагает все усилия, дабы избежать ликвидации МИ-6.

  1. Логан (2017)

Недалекое постапокалиптическое будущее. Уже уставший и давно отошедший от дел Логан ухаживает за старым и больным профессором Ксавьером, находясь около мексиканской границы. Но однажды он повстречал юную мутантку, которая неожиданно изменила все его планы.

  1. Мир Юрского периода 2 (2018)

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Дикая природа с динозаврами на острове Нулбар может быть уничтожена из-за извержения вулкана. Управляющая парком становится его спасительницей, когда вместе с Илаем Миллсом и дрессировщиком Оуэном она начинает спасательную миссию доисторических животных.

  1. Мстители: Война бесконечности (2018)

Грандиозный блокбастер о команде Мстителей, которые спасают человечество от разного рода опасностей. Но внезапно из самого космоса появляется межгалактический тиран Танос. Его цель - собрать все Камни Бесконечности, дабы стереть с лица Земли половину его населения.

  1. Алита: Боевой ангел (2019)

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Фантастический экшен Роберта Родригеса о некоем Докторе Идо, который спустя 300 лет после Великой войны обнаружил останки женщины-киборга. Оказалось, что она не помнит ничего, но зато в совершенстве владеет боевыми приемами. И нужно вернуть ей воспоминания.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Блокбастеры зрелищные Мир Юрского периода Мстители Логан Алита Спектр Джейм Бонд Что посмотреть Все теги
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