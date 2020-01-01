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ТОП-5 зрелищных фильмов о бесстрашных героях

Подборка эпичных лент
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Фильмы о бесстрашных героях
Фильмы о бесстрашных героях
/Flickr

Захватывающие приключения, зрелищная картинка, эпические битвы и только бесстрашные герои, мастерски справляющиеся со своими задачами - все это есть фильмах, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в эту подборку.

  1. Принц Персии: Пески времени (2010)

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Отличная экранизация одноименной видеоигры о принце Дастиане, который однажды потерял свое королевство из-за царедворца. Теперь ему предстоит похитить у злодеев могущественные и магические пески, с помощью которых можно управлять временем. И для этого он задействует все свои навыки.

  1. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2017)

Последняя часть культовой франшизы, которая будет частично перезапущена в будущем. А пока можно насладиться очередной историей о капитане Джеке Воробье, на которого охотится ужасный капитан Салазар с армией мертвецов. Главному герою придется отыскать Трезубец Посейдона, чтобы расправиться с недоброжелателями и повелевать всеми морями.

  1. Захар Беркут (2019)

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Киноадаптация произведения Ивана Франко о том, как к Карпатским горам подошли хан Бурунда и его монголо-татарская армия. Они захватили нескольких людей, которых вызвались спасти сыновья Захара Беркута. Это разозлило Бурунду, и положило начало большому конфликту.

  1. Железный человек 3 (2013)

Жизнь Тони Старка начинает идти под откос, когда на него обрушиваются неприятности из-за неизвестных преступников. Теперь в его жизни начинаются сложные испытания на прочность, когда он должен использовать всю свою силу, изобретательность и остроту ума, чтобы защитить себя и своих близких.

  1. Король вне закона (2018)

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Главный герой - великий шотландский монарх Роберт Брюс. Именно о нем эта история, а также о том, как он сумел выстроить оборону своего государства, когда начиналась война за независимость против Англии.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Бесстрашные герои Пираты Карибского моря Железный Человек Король вне закона Принц Персии Захар Беркут Что посмотреть Все теги
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