ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

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Новинки кино, которые можно посмотреть дома /Flickr

Карантин продолжается, поэтому за новыми фильмами в ближайшие недели в кинотеатр уж точно не сходишь. Но новинки выходят на стриминговых сервисах и цифровых площадках, поэтому многие из них уже можно посмотреть онлайн.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила очередную подборку из пяти киноновинок, которые уже вышли в онлайн.

Тайлер Рейк: Операция по спасению

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Новый боевик от Netflix с Крисом Хемсвортом в главной роли рассказывает о наемнике, который вызвался освободить сына одного преступника. Все дело в том, что мальчик стал пешкой в войне наркобаронов, а держат его в одном из самых неприступных мест в мире.

Подлинная история банды Келли

Смерть отца, мать-проститутка, продажа бандитам, обман людей, грабежи и даже убийства - именно так начался долгий путь Неда Келли. Он был разбойником со своей бандой, которого знали и боялись все, включая законников.

Маяк

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В 1890-ых где-то на побережье Новой Англии молодой человек приехал, чтобы стать помощником смотрителя маяка. Однако тот расценивает его чуть ли не как личного раба, а вскоре они начинают все больше и больше выпивать. И однажды новоиспеченному помощнику начинает казаться что-то неладное на острове.

Вперед

Новая анимационная лента от Disney/Pixar, события которой разворачиваются в мире, где живут волшебные существа, а магия раньше была обычным делом. В центре сюжета - двое братьев-эльфов, которым достался волшебный посох, способный вернуть их отца к жизни на одни сутки. Но что-то пошло не так, и для того, чтобы закончить начатое, им придется отправиться в долгое путешествие.

Остров фантазий

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На некий тропический остров, где якобы исполняются все мечты гостей, прибывает группа из пяти человек. Все они хотят изменить свои жизни, а это загадочное место внезапно осуществляет их желания. Но совсем скоро их сладкое нахождение на нем обернется настоящим кошмаром.

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