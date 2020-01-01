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Экшен-фильмы /Flickr

Настроение под кино всегда бывает разным, ведь иногда хочется чего-нибудь смешного, иногда - умного и глубокого, а временами появляется желание посмотреть зрелищный и интересный фильм, который захватит и не отпустит до самого конца, при этом не напрягая голову.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 драйвовых экшен-фильмов, которые не отпустят вас до конца.

Убийца 2: Против всех (2018)

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Продолжение популярного триллер-боевика Сикарио. На этот раз напряжение на границе США и Мексики намного выросло, а наркокартели начали переправлять в штаты террористов. Агент Мэтт Грейвер вызывается поучаствовать в операции, чтобы дать отпор преступникам, а его напарникам снова станет Алехандро, которые не очень-то и надежен.

Люди в Черном: Интернэшнл (2019)

Новая фантастическая лента о тайной организации, которая следит за порядком Земли и за деятельностью прибывших со всей Вселенной инопланетян. На этот раз двоим агентам предстоит столкнуться с огромной и непредсказуемой угрозой, ведь враг теперь скрывается среди них самих.

Kingsman: Секретная служба (2015)

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История о молодом парне Эггси, который обладает блестящим интеллектом, но растрачивает себя на мелкое хулиганство. Однажды он знакомится с человеком, жизнь которого однажды спас его отец. И тот открывает ему новые возможности, предложив пройти отбор, чтобы стать спецагентом в секретной организации Kingsman, которые владеют супертехнологическим оружием и носят шикарные костюмы.

Неуправляемый (2010)

Беспилотный локомотив, перевозящий токсичные вещества, потерял управление и теперь несется в никуда. Но если он вдруг сойдет с рельс, то произойдет химическая катастрофа. И когда задействованы были уже все силы, казалось, что спасения не будет. Но шанс на него все-таки появился.

Рейд 2 (2014)

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Офицер Рама, переживший настоящий кровавый ужас во время своего прошлого рейда, бросил службу в спецназе. Но прошлое постучалось неожиданно, когда преступники убили его брата. Тогда Рама внедрился в криминальный синдикат, начав подниматься все выше по карьерной лестнице. И, добравшись до верхушек, он начал мстить.

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