ТОП-5 фэнтези-фильмов с удивительной атмосферой

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Фэнтезийные фильмы /Flickr

В некоторых фильмах удивляет и радует атмосфера, в некоторых - зрелищность картинки и фэнтезийная история. А есть ленты, которые совмещают в себе все это, окуная зрителя с головой в происходящее на экране. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти таких фэнтези-фильмов.

Аладдин (2019)

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Киноадаптация знаменитой сказки от Гая Ричи о воришке по имени Аладдин, который мечтает жениться на принцессе Жасмин. И однажды он находит волшебную лампу, в которой живет Джин. Выпустив его наружу, он исполнит три любых желания.

Пит и его дракон (2016)

Мистер Мичем много лет рассказывал легенды о драконе, живущем в лесу, однако его дочь Грейс всем этим сказкам не верила. Но однажды она повстречала мальчика Пита, который живет один среди дикой природы. А единственный его друг - большой зеленый дракон Эллиот.

Хоббит: Нежданное путешествие (2012)

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Потрясающая фэнтези-лента, у которой есть еще две последующие части. Ее события разворачиваются до показанного в фильме Властелин Колец, а в грандиозное путешествие на сей раз отправляется хоббит Бильбо. И он должен отвоевать королевство гномов Эребор у дракона по имени Смауг.

Вперед (2019)

Новая анимационная лента о сказочном мире, в котором живут эльфы, тролли, гномы и прочие. Там когда-то царила магия, однако теперь отыскать ее довольно трудно. Двое братьев потеряли отца, еще будучи маленькими. Но теперь у них появился шанс с ним встретиться благодаря волшебному посоху. Но, кроме этого, им нужно отправиться в долгий поход.

Малефисента: Владычица тьмы (2019)

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Повзрослевшая принцесса Аврора и принц Филип собираются пожениться, наивно полагая, что смогут объединить два королевства, помирив людей с волшебными существами. Но на королевском ужине, куда была приглашена Малефисента, начинается конфликт, за которым пойдут неожиданные последствия.

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