ТОП-5 отличных новых фильмов, которые вы могли пропустить

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Новинки кино, которые стоит посмотреть /Flickr

Новых фильмов за последние месяцы и годы вышло настолько много, что некоторые из них можно было с легкостью пропустить. И редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 таких лент, которые как раз можно посмотреть на карантине или в любое другое свободное время.

Прощание (2019)

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В центре сюжета - начинающая писательница китайского происхождения, которая живет в США. Однажды она узнает, что ее бабушке осталось жить недолго, однако расстраивать ту не хотят. А чтобы все родственники могли приехать и повидаться с ней, бабушке говорят, что все собираются на свадьбу ее внука.

Середина 90-х (2018)

Дебютная режиссерская работа актера Джона Хилла о мальчике по имени Стиви, которого родители держат за ребенка. Но вдруг он попадает во взрослую тусовку скейтеров, где начинает совершать безумные поступки, дабы доказать то, что он взрослый и крутой. Вот только невинности во всех их развлечениях уже практически не остается.

Мои мысли тихие (Мої думки тихі) (2019)

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Украинская комедия о молодом звукорежиссере, которому выпадает шанс переехать в Канаду. Но перед этим ему нужно записать звуки животных в родном Закарпатье. Тогда он отправляется выполнять свою работу, а компанию ему составит мама, с которой вместе им суждено попасть в приключения.

Меня зовут Долемайт (2019)

Биографическая лента о Руди Рэй Муре - человеке, чья творческая карьера постоянно терпела неудач. Но однажды он берет себе образ развязного и пошлого сутенера, который становится популярным у публики. Он записывает альбомы и даже собирается снять о себе фильм.

Портрет девушки в огне (2019)

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Главная героиня - художница Марианна, приехавшая в имени на побережье Бретани. Она должна написать портрет дочери заказчицы, чтобы отправить его будущему жениху. Вот только девушка отказывается позировать, поэтому Марианну ей представляют, как компаньонку. И вскоре их начинает тянуть друг к другу.

Ранее мы писали о пяти классных комедийных сериалах, которые стоит посмотреть на карантине