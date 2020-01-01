ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

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Новинки кино, которые можно посмотреть дома /Flickr

На карантине все еще остается возможность смотреть новые фильмы, даже несмотря на то, что кинотеатры закрыты. Редакция сайта Afisha.bigmir.net уже писала о картинах, появившихся на цифровых площадках и стриминговых платформах. И в этот раз мы собрали очередную подборку из пяти киноновинок, которые уже можно посмотреть онлайн.

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

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Новая лента с Робертом Дауни-младшим, в которой он уже далеко не гений, миллиардер и филантроп, а известный ветеринар, умеющий разговаривать с животными. Он ведет затворнический образ жизни, но однажды ради спасения королевы ему приходится отправиться в долгое путешествие к одному таинственному острову.

Зов предков

Экранизация романа Джека Лондона о псе по кличке Бак, который жил домашней жизнью, но в один прекрасный день был перевезен в холодную Аляску. Он стал работать в почтовой службе, а после - невероятным образом попал в приключение, в ходе которому ему предстоит найти свое место в жизни.

Под водой

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В центре сюжета - группа людей на огромном бурильном подводном комплексе. Они находятся на дне Марианской впадины, где их станция внезапно начинается рушиться. И теперь им нужно выжить, столкнувшись с настоящим ужасом.

Вне игры

Когда-то Джек Каннингэм был звездой школьного баскетбола, но позже пристрастился к алкоголю и таблеткам, поэтому его карьере пришел конец, как и семейной жизни. Но жизнь предоставила ему второй шанс, за который он решил зацепиться. Теперь Джек становится тренером команды в своей родной школе, которая прослыла неудачниками.

Соник в кино

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Основанная на популярной игре комедийно-фантастическая картина рассказывает о еже по имени Соник, который прибыл из другого мира. Он веселый, задорный и разговорчивый, однако ему приходится прятаться от людей. Но это до тех пор, пока он случайно не показался перед одним полицейским Вачовски. Вот только на Соника охотится и злобный доктор Роботник, от которого новоиспеченным друзьям придется защищаться.

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