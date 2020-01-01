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Что смотреть на карантине: ТОП-5 фильмов для семейного просмотра

Подборка отличных фильмов для всей семьи
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Семейное кино
Семейное кино
/Flickr

Нахождение на карантине - это еще и повод больше времени проводить со своими родными или близкими людьми. И совместные вечера как нельзя лучше может скрасить хорошее кино, которое можно смотреть в разных компаниях, а также всей семьей. Именно пять таких фильмов для семейного просмотра редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

  1. Путь домой (2019)

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В центре сюжета - собака по имени Белла, которая находится вдалеке от своего хозяина. Но она намерена вернуться к нему в любом случае, пройдя через множество приключений на своем пути.

  1. Кристофер Робин (2018)

Картина об уже повзрослевшем Кристофере Робине, который погряз в повседневной рутине и домашнем быте. Но в один прекрасный день он снова встречает медвежонка Винни, с которым ему предстоит вернуться в Стоакровый лес, дабы отыскать всех своих старых друзей.

  1. Король Лев (2019)

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Киноадаптация культового диснеевского мультфильма о львенке по имени Симба, который был изгнан завистливым дядей Шрамом. Но теперь ему придется самостоятельно пройти большой путь, обзаведясь новыми друзьями, с которыми вместе он будет взрослеть и попадать в приключения.

  1. Мы купили зоопарк (2011)

Трогательная семейная лента о семье Ми, которые узнали об одном зверинце, где обитают экзотические животные. Всем им грозит гибель, поэтому они решили потратить все деньги, которые у них были, дабы спасти жителей этого зоопарка.

  1. Соник в кино (2020)

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Соник - необычный и веселый еж, способный разгоняться до огромной скорости. Он не из нашего мира, но сейчас живет рядом с людьми, тщательно от них скрываясь. Однажды его замечает один полицейский, с которым у него завязывается дружба. И теперь вместе они должны спастись от доктора Роботника, который охотится за Соником ради зловещих намерений.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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