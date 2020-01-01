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Теплое кино: ТОП-5 отличных фильмов, которые приблизят лето

Подборка фильмов с летним настроением
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Теплое кино
Теплое кино
/Flickr

Все мы надеемся, что карантин и пандемия как можно скорее закончатся, и мы сможем насладиться летом, хорошей погодой, а также прогулками на природе и в городе. А пока важно оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и смотреть хорошее кино. Особенно то, которое дарит тепло и летнее настроение.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов, которые приблизят лето.

  1. Короли лета (2013)

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Джо, Патрик и Биаджо - трое подростков, которые решают сбежать из дома, отправившись в лес. Там их ждет жизнь без контроля родителей. Они строят себе жилье и начинают свое идеальное лето, ведь теперь они - хозяева собственных жизней.

  1. Хоть раз в жизни (2013)

Когда-то Дэн был главой музыкального лейбла и звездой шоу-бизнеса, а Грета встречалась с рок-исполнителем, но у нее самой прекрасный голос. Они встретились в Нью-Йорке, поняв, что жизнь дала им новый шанс. И теперь в этом теплом, шумном городе они решают записать необычный альбом прямо на его улицах.

  1. Ла-Ла Ленд (2016)

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Романтическая и теплая картина Дэмьена Шазелла о грезящей карьерой актрисы девушке и молодом джазовом музыканте. В солнечном Голливуде их отношения завязываются. И в этом же городе им уготованы испытания с приходом первого успеха.

  1. Притворись моей женой (2011)

Для того, чтобы произвести впечатление на сексапильную девушку, Дэнни рассказал ей байки о тяжелой семейной жизни и разводе с женой. Конечно же, всего этого у него нет, но новая пассия уж очень хотела бы с ними познакомиться. Поэтому исполнять роль своей семьи он попросил коллегу и ее детей, вместе с которыми он отправляется в отпуск.

  1. Королевство полной луны (2012)

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Главные герои - юные мальчик и девочка, живущие в 1960-ых годах. Оба они - очень уж необычные дети, которые летом сбегают от своих вожатых, ведь никто больше их не может понять. Теперь их разыскивает шериф и поисковые отряды. Но разве может что-то помешать настоящей любви?

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Источник: Afisha.bigmir.net
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