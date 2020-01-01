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ТОП-5 прекрасных фильмов, с которыми можно отдохнуть

Кино, с которым забываешь обо всем
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Кино для отдыха
Кино для отдыха
/Flickr

Пока продолжается карантин физическая усталость приходит реже, но отдых нужен еще и от информации, которая нас окружает, от домашних дел и прочих забот. Поэтому время от времени нужно просто включить на телевизоре, ноутбуке или другом гаджете хорошее кино и насладиться им, хотя бы на время забыв обо всем.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов, с которыми можно отдохнуть.

  1. Потомки (2011)

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Главный герой - мужчина, у которого есть свои земли на Гавайях. Вот только в жизни у него мало, что клеится - отношения с детьми натянуты, проблемы с кредиторами, супруга впала в кому, а к тому же он узнал, что она ему еще изменяла.

  1. Одаренная (2017)

Фрэнк живет во Флориде и в одиночку растит свою племянницу, которая обладает невероятными математическими способностями. Но у матери Фрэнка появляются другие планы на девочку, когда она узнает о ее талантах, поэтому она хочет ее разлучит с опекуном.

  1. Плохие Парни Навсегда (2020)

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Зрелищный и драйвовый боевик о тех самых плохих парнях, которых снова сыграли Уилл Смит и Мартин Лоуренс. На этот раз они, уже немного измотанные от времени, спорят о том, стоит ли уходить на покой. И ответ становится очевидным, когда на одного из них совершается покушение.

  1. Стажер (2015)

Бену Уитакеру уже стукнуло семьдесят, но оставаться на пенсии он не собирается. Наоборот, мужчина решает устроиться в компанию, где работает одна молодежь. Теперь он работает стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством бизнесвумен Джулс Остин. И этот опыт поможет им обоим.

  1. Больше, чем друг (2010)

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Уолли и Кэсси - довольные разные люди, но очень близкие друзья. Однажды Кэсси решает забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, выбирает для этого надежного донора и устраивает вечеринку в честь новых планов. Спустя аж семь лет она возвращается в Нью-Йорк, где встречается с Уолли, который понимает, что ее сын очень уж похож на него.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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