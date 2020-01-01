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Отличные фильмы /Flickr

Есть фильмы, которые посмотрел и сразу же забыл, есть те, которые оставляют впечатление на несколько часов или даже дней, а есть киношедевры, которые моментально занимают особое место в сердце и памяти. К ним хочется возвращаться время от времени и пересматривать, наслаждаясь тем, что происходит на экране.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных фильмов, которые запомнятся вам надолго.

Внутри Льюина Дэвиса (2012)

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История о талантливом певце, который выступает в клубах, изредка записывается на радио, живет без денег, без связи с родными и безрезультатно ищет себя. Все, что у него есть - это музыка, способная хотя бы немножко приоткрыть завесу его души.

Нефть (2007)

События этой ленты разворачиваются в 1920-ых и рассказывают о магнате Плэйнвью. Он - жестокий и расчетливый, но амбициозный и целеустремленный человек, занимающийся добычей нефти. Упорным трудом он добивался успеха, но цена его побед была слишком велика.

Дело Ричарда Джуэлла (2019)

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Ричард Джуэлл - необычный парень, мечтающий быть настоящим сотрудником правопорядка и часто превышающий свои полномочия. Благодаря своей самоотдаче он, работая охранником на Олимпийских играх в Атланте, обнаружил рюкзак, в котором заложили бомбу. Наутро он стал национальным героем, но вскоре ФБР и СМИ нарекли его главным подозреваемым.

Тело Христово (2019)

Отсидев срок в тюрьме, 20-летний парень Даниэль переосмыслил свою жизнь и решил служить Богу. Ему мешает судимость, но однажды путем обмана он заменил пастора в приходе маленького городка. Даниэль импровизировал, будучи искренним и страстным, помогая расколотому обществу. Но будет ли его добро вознаграждено?

Ла-Ла Ленд (2016)

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История девушки, грезящей карьерой киноактрисы, и музыканта, который обожает джаз, хочет открыть свой клуб и популяризировать жанр. Они полюбили друг друга, но в погоне за мечтами их отношения стали проходить проверку на прочность. И чем больше приходит успех, тем сложнее им даются личные дела.

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