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Дело Ричарда Джуэлла /Flickr

В украинский прокат выходит новый фильм 89-летнего режиссера Клинта Иствуда Дело Ричарда Джуэлла - драма, основанная на реальных событиях 1996-го года, когда на Олимпийский играх в Атланте взорвалась бомба, а охранника, обнаружившего ее, обвинили в терроризме. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, почему картину стоит смотреть, а особенно тем, кто устал от модного и конъюнктурного кино.

Дело Ричарда Джуэлла /Flickr

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История об охраннике Ричарде Джуэлле хорошо известна жителям США - в 1996-ом году во время Олимпийский игр в Атланте на концерте в парке он обнаружил подозрительный рюкзак, сообщив об этом саперам. До этого у Ричарда болел живот, и напарник уговаривал его поменяться сменами, но тот остался на посту с чувством долга, которое его и не подвело - под скамейкой действительно была бомба и именно благодаря Ричарду удалось значительно уменьшить количество пострадавших от взрыва. Уже наутро простой охранник становится настоящей звездой-героем - о нем говорят по всем телеканалам, узнают на улице прохожие и постоянно преследуют журналисты. Но в ФБР Джуэлла считают главным подозреваемым, ведь психологический портрет террориста, мечтающего о славе спасителя, слишком очевиден - неудачливый коп в прошлом, превышающий полномочия охранник и просто жаждущий внимания и признания человек, считающий себя сотрудником правопорядка. Эта новость быстро утекает в СМИ и подчистую ломает новоиспеченному национальному герою жизнь.

Посвятивший всю свою жизнь кинематографу Клинт Иствуд все еще продолжает работать, как перед камерой, так и за ней. Счетчик картин, которые он поставил, уже перевалил за тридцать, а в последние годы он сфокусировался на историях о национальных героях США. Дело Ричарда Джуэлла вполне сравнимо с его же Чудом на Гудзоне, ведь тамошний героичный пилот оказался в зоне подозрений, несмотря на то, что ему удалось посадить на воду самолет, чтобы при этом никто не пострадал. И это, не говоря уже об экспериментальном, но провальном Поезде на Париж, где речь шла о трех американцах, предотвративших террористическую атаку, где главные роли сыграли эти же самые мужчины, или о Снайпере, где Брэдли Купер сыграл человека, зависимого от войны. На этот раз Иствуд выбирает героя, который выбивается из привычной концепции подобных историй: он нелепый, страдающий от лишнего веса, все еще живущий с мамой и где-то даже маниакально грезящий о карьерном росте. При всем этом у него в комнате имеется огромный запас оружия (в штате Джорджия оно разрешено), а его прошлые проколы накладываются на общий список, из-за чего сейчас Ричарда вполне могли бы назвать альт-райтом.

Дело Ричарда Джуэлла /Flickr

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Лента не обходится и без политики, хотя трактовать ее можно по-разному. С одной стороны - Иствуд вроде как исполняет оду к героизму и храбрости, а с другой стороны - критикует современную демократию (режиссер высказывался в поддержку Дональда Трампа, который, как известно, республиканец). Вот вам типичный и доблестный, но уже уставший агент ФБР, а с ним вместе и журналистка, которая гонится за желтым сюжетом - представительница независимой прессы. Оба этих героя выставлены далеко не в выгодном для них свете, ведь именно они являются виновными в том, что все вокруг стали считать спасители за террориста. И хотя разбирательство во всех метафорах и аллюзиях на политическую жизнь в США постановщика может быть интересным занятием для людей, знающих матчасть, в отрыве от всего этого смотреть эту картину проще и интереснее.

Кроме всего этого, важно отметить, что режиссер собрал великолепный актерский ансамбль. Главную роль он доверил комику, играющему, в основном, второстепенные роли, Полу Уолтеру Хаузеру, который поразительно похож на свой прототип. Его адвоката сыграл Сэм Рокуэлл, маму - Кэти Бейтс, журналистку - Оливия Уайлд, а агента ФБР - Джон Хэмм. И с каждым из этих актеров Иствуд справляется с легкостью, ведь они явно чувствуют себя на своем месте и словно растворяются в ролях.

Дело Ричарда Джуэлла /Flickr

Большинству фильмов Иствуда, снятых за последние лет десять, явно не присущи напускная динамика и излишний драматизм. И Дело тоже в их числе, ведь в нем узнается почерк автора, но уже по-хорошему со старческим и мудрым взглядом, с выверенным и медленным повествованием. Не стоит бояться, ведь все два с лишним часа хронометража не отпускают, потому что каждая сцена здесь по-своему прекрасна и ни одна из них не ощущается лишней. Поговаривают, что картина не попала в наградную гонку из-за скандала, связанного с тем, как показали здесь журналистку Кэти Скраггс - ее коллеги и родственники остались недовольны, что в фильме она готова была даже на секс ради сенсации, и обвинили режиссера и сценаристов в клевете. Но, создается ощущение, что режиссеру больше и не нужно никаких признаний. Он снял простое и классическое кино о противостоянии правды и лжи, закона и беззакония, как бы банально это не звучало (но ведь и сам Иствуд не стесняется мыслить вечными категориями). Он делает то, что ему нравится, воспевая тех, кто ему симпатичен, без излишнего пафоса, не в угоду моде и конъюнктуре. И получается у него это блестяще.

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