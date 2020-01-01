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Соник в кино /Flickr

Весной 2019-го студия Universal опубликовала первый трейлер игрового фильма о культовом ежике по имени Соник, известного по всему миру из видеоигр на приставке Sega. Сказать, что ролик был принять негативно - ничего не сказать. Тогда создатели решили прислушаться к требовательным фанатам и уменьшили реалистичность главного персонажа, а к тому же добавили фильму веселого тона, перенеся его премьеру на несколько месяцев вперед. Теперь же экранизация культовой игры все-таки добралась до больших экранов.

Соник в кино /Flickr

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Соник - это необычный еж, способный разгоняться до сверхскорости. Его воспитала Сова в параллельном нашему мире, однако он был вынужден отправиться на Землю по стечению обстоятельств. Оказавшись в США, он довольно быстро ассимилировался, несмотря на то, что ему приходилось ото всех скрываться - он пристрастился к поп-культуре, читает комиксы про такого же быстрого супергероя Флэша, смотрит кино, увлекается бейсболом, а также, как и многие зрители в мире, обожает Киану Ривза. Единственная проблема заключается в том, что Соник все-таки чувствует себя одиноко, наблюдая за неудачливым полицейским Томом Вачовски, перед которым должен был однажды и раскрыться. А сделать это пришлось тогда, когда быстрый ежик стал причиной обесточивания всего города, из-за чего американское правительство было вынуждено обратиться за помощью к злому гению Доктору Роботнику (его играет Джим Керри), чтобы отыскать виновника. И именно при личной встрече с Томом Соник, как и в игре, внезапно растерял свои кольца, с помощью которых он может путешествовать по мирам.

Важно понимать, что все в этом фильме показано сквозь призму комичности - странноватые и даже в каком-то роде забавные военные США, сам Соник, центральные герои, второстепенные персонажи, а также злодей, для образа которого Джим Керри спустя много лет снова вернулся к своему привычному комедийному амплуа. Все это делает фильм легким и как бы намекает - не стоит здесь ко всему относиться серьезно, а лучше отстраниться от реальности и отдохнуть в этом же киномире. И это идеально подойдет на детей возрастом от 6 до 13 лет, однако более взрослый зритель сможет заметить, как местами повествование сбивается и начинает хромать, а сам сюжет не сворачивает к сюрпризам, чтобы вдруг не спугнуть, но и нового ничего не преподносит. Все здесь настолько линейно и выглажено, что даже экшен-сцены местами кажутся какими-то аккуратными (хотя создатели в одной из них даже процитировали второго Терминатора, хоть и издалека).

Соник в кино /Flickr

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Но вряд ли стоит пугаться, ведь за исключением недоумения из-за отсутствия логики и сценарных погрешностей, этот киноаттракцион все-таки может развлечь, пускай и одноразово. Веселье и взбалмошность Соника создают настроение, а снова корчащий гримасы харизматичный Джим Керри может даже довести до мурашек, хотя его герой (точнее - антигерой), который вроде как мечтает захватить землю, раскрыт в этой ленте не до конца, но, вероятно, ему еще дадут времени, ведь здесь было лишь его вступительное па.

Главной проблемой создателей Соника в кино является не до конца ясная ориентированность на зрителя. Перенос серии культовых видеоигр должен вроде как удовлетворять фанатское сообщество, и частично с этой задачей авторы справляются, но в итоге интересней всего смотреть это будет зрителю помладше. В этой картине Соник и бегает, и крушит, и вытворяет различные трюки, впечатляет сценами а-ля Ртуть в Людях Икс, и даже бывает чертовски милым, как желтый покемон в Детективе Пикачу. Но все творческие начала ближе к средине фильма начинают рассыпаться, как и жизненные стремления другого главного героя - полицейского Вачовски. У фильма запланировано продолжение и наверняка самое интересное нам оставили на потом, а пока зрителю придется довольствоваться тем, что есть - инфантильной, предсказуемой и немного дурашливой историей с отчасти вторичными экшен-сценами, но с милыми гегами, шутками, отсылками на поп-культуру и своего рода аутентичностью.

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