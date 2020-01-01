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Голая правда /facebook.com/golapravda2019/

Комедийный жанр для современного украинского кинематографа является самым распространенным, привлекательным и даже успешным у массового зрителя, поэтому отечественные киноделы чаще всего обращаются именно к юмору, легкости в повествовании, а заворачивают все это в красивую обертку с селебритис. Так попытался сделать и Александр Беляк, ранее снявший Сотку, а теперь собравший вместе представителя актерской четы Дмитрия Ступку, телеведущего Андрея Джеджулу, а также Ксению Мишину, Полину Василину, Богдана Юсипчука, Славу Каминскую и Ольгу Арутюнян, которым довелось стать частью вроде как взрослой комедии Голая правда, если судить по промо-кампании фильма.

Голая правда /facebook.com/golapravda2019/

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Сюжет повествует о компании друзей, которые едут в Одессу, чтобы сыграть в игру Детекторрум, которая находится в новом развлекательном комплексе, который открыл один из них - успешный парень Андрей. Суть ее в том, что искусственный интеллект задает участникам каверзные вопросы и даже может определять, говорят ли они правду или все же лгут. Все это проходит в три этапа, где во втором представителям разных гендеров (почти все они находятся в романтических отношениях друг с другом) нужно ответить на вопросы о сексе (наказание - раздевание), а вот третий этап может стать судьбоносным, ведь покажет истинную суть героев.

Еще из рекламных роликов было понятно - фильм будет состоять, по большому счету, из достаточно взрослого и откровенного юмора с немалой дозой пошлости. В реальности же дела обстоят куда хуже, ведь все главные герои, несмотря на их карьерные достижения, являются людьми, не обремененными высоким интеллектом, а единственной важной для них темой разговоров являются сексуальные отношения и шутки ниже пояса об этом же. К тому же у зрителя здесь пытаются вызвать чувство неловкости тем, что друзья эти на самом же деле в разной степени закомплексованные, а поэтому многие темы для них ранее были табуированными. Но неловко здесь как раз-таки становится от того, как относятся ко всему (и друг к другу) эти самые друзья - вот все они дружно хохочут, сравнивая джойстик с фаллосом, высмеивают кого-то за мастурбацию, заявляют о превосходстве мужчин над женщинами (да и вообще определяют людей за их гендерными признаками), грубо высказываются о гомосексуальности, а также отпускают очень много туалетных и неуместных шуток про соитие.

Голая правда /facebook.com/golapravda2019/

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Говорить про сценарий здесь и вовсе незачем, ведь ощущение такое, будто бы его и не было, а все, что происходило, выглядит как нелепая импровизация с сюжетными поворотами, задуманными лишь для наличия этих сюжетных поворотов. Это недостаточная история с заявкой на некую пикантность, которая в итоге вышла пошлым, расхлябанным, неровным и довольно странным продуктом. С актерским составом здесь все тоже не так уж и просто, ведь, например, если раскрыть Ступку-младшего кое-как удается на театральных подмостках, то Александр Беляк ни с кем из актеров в таком пространстве не справляется - все они не понимают, что нужно делать перед объективами камер, и словно существуют отдельно друг от друга в истории, где их пытаются кое-как соединить. Одно здесь ясно точно - герои лгут, предают друг друга и выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. Но в конечном счете от этого страдает только зритель, ощущающий все вышеперечисленное на себе.

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