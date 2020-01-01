ТОП-5 сильных фильмов о великих музыкантах

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Фильмы о великих музыкантах /Flickr

Музыки много не бывает! Она делится на различные жанры, доносит людям разные мысли, идеи или просто заставляет наслаждаться собою. Иногда без нее мы не можем представить свою жизнь. А вот люди, создающие музыку, нередко становятся великими звездами, нелегкой судьбой которых интересуется весь мир. И о них редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти фильмов.

Стать Джоном Ленноном (2009)

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Байопик о легендарном Джоне Ленноне из группы The Beatles, точнее - о его детстве и юности, о 50-ых годах, когда происходило его становление и формировался первый коллектив с его участием - The Quarrymen. А кроме этого, здесь показаны его непростые отношения с матерью.

Богемская рапсодия (2018)

Нашумевшая лента о легендарной группе Queen и их солисте Фредди Меркьюри, которого сыграл актер Рами Малек и получил за эту роль Оскар. Здесь показан головокружительный путь музыкантов от первых песен до культового и революционного звучания, от распадов до воссоединений, от первой встречи с Фредди до триумфа на Live Aid.

Переступить черту (2005)

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Еще в юности Джонни Кэш потерял брата и переживал плохие отношения с отцом, прошел службу в Германии, а также завел семью. И только после этого он отправился в тур по США с другими музыкантами, о чем мечтал большую часть своей жизни.

Рокетмен (2019)

Реджинальд Дуайт был застенчивым пареньком, который всегда хотел доказать отцу, что что-то да смыслит в музыке. И он прошел невероятно огромный и сложный путь на пути к тому, чтобы стать Элтоном Джоном - мировой иконой поп-музыки.

Рэй (2004)

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Детство в бедности, потеря родного брата, слепота с раннего возраста, наркозависимость, предательство, женщины, множество детей, столкновение с расовыми дискриминациями - все это пришлось пережить за свою жизнь великому музыканту Рэю Чарльзу. Он обладал невероятным талантом и смог совершить настоящую революцию в музыкальной индустрии.

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