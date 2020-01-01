ТОП-5 новинок кино, которые уже можно посмотреть дома

Поделись







Новые фильмы /Flickr

На карантине походы в кино остаются все еще невозможными, но киноновинок все больше выходит теперь в Сети - на стриминговых платформах и других цифровых площадках. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 новых лент, которыми уже можно насладиться дома.

Джентльмены

Читай также: ТОП-5 прекрасных фильмов, которые помогут забыть обо всем

Свежий фильм Гая Ричи, в котором он вернулся к привычному жанру авантюрной криминальной комедии. На этот раз сюжет рассказывает о мужчине, который построил собственную империю по выращиванию и продаже марихуаны. И когда он решает ее продать, то завладеть ею попытались сразу несколько криминальных диаспор. При чем, не самым честным трудом.

Пушки Акимбо

Главный герой - неудачник по имени Майлз, разрабатывающий игры для телефонов. Но его главное дело - интернет-троллинг. Каждый вечер он провоцирует людей, но однажды на сайте трансляций игр на выживание он издевается над одним пользователем, после чего его местоположение вычисляют и врываются прямо в дом. К его рукам прибывают пистолеты и выставляют на бой с одной психопаткой.

1917

Читай также: ТОП-5 сильных военных блокбастеров

Одна из главных лент прошлого года, события которой рассказывают об одном дне из Первой мировой. Двум солдатам поручают доставить приказ об отмене наступления, поэтому им следует пройти через вражескую территорию, пережив настоящие ужасы войны.

Плохие парни навсегда

Долгожданная третья часть комедийного боевика с Уиллом Смит и Мартином Лоуренсом. Они - уже постаревшие детективы, которым пора бы отправиться на пенсию. Но однажды один из них ловит пулю, еле-еле пережив это событие. Теперь им нужно понять, кто за ними охотится, ведь эти люди уже начали убивать их близких.

Бладшот

Читай также: ТОП-5 фильмов про антигероев

Кинокомикс о военном Рэе Гаррисоне, которого однажды вместе с женой похищают террористы. Вскоре их обоих убивают, но однажды сам Рэй просыпается в некой корпорации RST, где его вернули к жизни, внедрив в организм нанороботов. Теперь он владеет сверхсилами и может отомстить злодеям.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети