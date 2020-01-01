ТОП-5 зрелищных фильмов о Средневековье

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Фильмы о Средневековье /Flickr

Прошлое, настоящее и будущее - все это можно показать в кинематографе, погрузив зрителя в любую из эпох, которые пережила или может пережить наша планета. И в этот раз редакция сайта Afisha.bigmir.net предлагает окунуться во времена Средневековья с помощью одного из пяти отличных и зрелищных фильмов об этом периоде, которые мы собрали в данной подборке.

Король (2019)

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В начале Столетней войны в Англии молодой принц Уэльский Хел был распутным и недальновидным парнем. Но после смерти отца и брата ему приходится воссесть на трон, став Генрихом V, разбираясь с восстаниями, заговорами, а также французскими монархами.

Лекарь: Ученик Авиценны (2013)

История о десятилетнем Робе, мать которого умерла от неизвестной болезни, стремящегося разгадать тайну ее гибели. Он отправляется в долгий путь от Англии до Персии, чтобы в итоге обучиться у великого лекаря Авиценна, который увидел в пареньке большой талант. Но ему грозит смерть, ведь он смог пойти против человеческих предрассудков.

Фаворитка (2018)

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Война Англии и Франции продолжается, а в королевстве, где правит болезненная Анна с помощью подруги Сары Мальборо, жизнь идет своим чередом. Однажды там появляется девушка Эбигейл, заявляющая, что у нее есть аристократические корни. И она намерена двигаться вверх, поэтому на нее пути лучше не вставать.

Король вне закона (2018)

Картина производства сервиса Netflix, в которой речь идет о Роберте Брюсе - одного из величайших монархов в истории Шотландии, сумевшего организовать оборону своей державы, когда начиналась война с Англией.

Молчание (2016)

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Фильм Мартина Скорсезе о двух священниках-иезуитах, отправившихся в Японию в XVII веке, дабы отыскать своего наставника. И в своем долгом пути они намерены распространять христианское евангелие, несмотря на вражеский настрой со стороны местных жителей и японской власти.

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