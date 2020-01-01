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Фильмы о противостояниях /Flickr

Еще издавна в кинематографе стали популярны истории о спорах двух сторон, об их противостояниях, о конфликтах, которые решаются самыми разными путями. И участниками всего этого могут быть как исторические личности, так и полностью вымышленные персонажи. Но за всеми этими сюжетами наблюдать особенно интересно.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных фильмов о грандиозных противостояниях.

Первый мститель: Противостояние (2016)

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Кинокомикс с исчерпывающим подназванием рассказывает о расколе в команде супергероев. Все дело в том, что последствия их деятельности вынудили правительство начать контроль людей со сверхспособностями. Стив Роджерс становится противником акта о регистрации героев тогда, как Тони Старк выступает в его поддержку. И это стало началом войны бывших товарищей.

Война токов (2017)

Картина о величайшей борьбе за электрификацию американских городов, которая велась между гениальным Томасом Эдисоном и талантливым Джорджем Вестингаузом. Первый прорывается и даже берет на работу Николу Теслу, который позже от него уходит. А второй пытается доказать преимущество переменного тока.

Ford против Ferrari (2019)

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Потрясающая биографическая лента об автоконструкторе и своенравном гонщике, которые получили от Форда задание сделать новый мощный суперкар. Главная его задача - победить Ferarri на престижной гонке в Ле-Мане.

Планета обезьян: Война (2017)

Генетически модифицированные обезьяны собрались в целую армию, собираясь вступить в смертельную схватку с людьми. Их ожидает эпическая битва, которая наконец решит, кто же будет править на Земле.

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016)

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Еще один блокбастер о грандиозном противостоянии между двумя сильнейшими супергероями. Темный рыцарь Готэма опасается, что действия Супермена, после которых страдают люди, могут остаться бесконтрольными. Тогда начинается их ожесточенная борьба. Но на горизонте появляется еще одна серьезная угроза.

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