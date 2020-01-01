ТОП-5 сильных фильмов о громких скандалах

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Фильмы про скандалы /Flickr

Большие скандалы редко остаются незамеченными. Они попадают в прессу, получают публичную огласку и становятся поводом для следующих разоблачений подобных инцидентов. И эти сюжеты, которые происходили в реальной жизни, также получали свои художественные киноадаптации.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов о громких скандалах.

Секретное досье (2017)

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Картина Стивена Спилберга, рассказывающая о журналистском расследовании в газете Вашингтон Пост. Им выпал шанс пролить свет на ужасающую правду, которая скрывалась много лет. Работники рисковали своей карьерой и даже жизнями, а их материал привел к Уотергейтскому скандалу.

Скандал (2019)

Громкое отставка тираничного основателя и руководителя Fox News Роджера Айлса в свое время наделала много шума. Три женщины, работавшие на канале, решили признаться в том, что босс их сексуально домогался. Им это удалось, однако не очень-то и легко. А вот в 2019-ом об Айлсе вышел еще и сериал под названием Самый громкий голос.

В центре внимания (2015)

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Получившая Оскар лента является экранизацией еще одного крупного расследования журналистов. На этот раз с правящими людьми ничего не связано, ведь корреспонденты взялись за разоблачение случаев педофилии в римско-католических церквях. В ленте показаны и пострадавшие, и виновные, а в итоге вся история вряд ли кого оставит равнодушным.

Фрост против Никсона (2008)

А вот события этого фильма разворачиваются спустя три года после Уотергейтского скандала и отставки американского президента Ричарда Никсона. Он нарушил молчание и согласился на интервью телеведущему Дэвиду Фросту. В итоге между ними возникла интеллектуальная баталия, которая стала одной из главных и весомых в мировой тележурналистике.

Предатель (2019)

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История о Томмазе Бушетто - боссе сицилийской мафии, который в разгар войны за контроль наркобизнеса скрылся в Бразилии, наблюдая, как убивают его близких и родных. Позже его арестовали и экстрадировали в Италию, где он согласился сотрудничать с полицией. Так и подошла к концу эпоха легендарной Коза Ностры.

Ранее мы писали о пяти фильмах, над сценариями которых поработала сама жизнь