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Бесплатные фильмы на YouTube /Flickr

YouTube уже давно перестал быть обычным видеохостингом, ведь на нем можно не только наслаждаться любимыми роликами, но и слушать музыку, а также смотреть кино. Последнее доступно как за деньги, так и абсолютно бесплатно, ведь студии нередко дают возможность своим зрителям наслаждаться хорошим кино легально без дополнительных трат.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов, которые можно посмотреть на YouTube.

Место под соснами (2012)

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Потрясающая лента о мотокаскадере, зарабатывающем на жизнь своими выступлениями. Однажды он встречает бывшую девушку, у которой от него ребенок. И, несмотря на то, что у нее есть возлюбленный, он решает остаться в этом городе и помогать сыну. Но вскоре обычного заработка ему не хватает, и он решается на крупное ограбление.

Омерзительная восьмерка (2015)

Фильм Квентина Тарантино, события которого разворачиваются в США после Гражданской войны во время снежной бури. По сюжету, охотник за головами Вешатель конвоирует заключенную, а по пути к нему примыкают еще несколько людей. Вместе они попадают в лавку, где можно переждать непогоду. И там уже были посетители, однако кто-то из них является вовсе не тем, за кого пытается себя выдать.

Ван Гог. С любовью, Винсент (2017)

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Байопик о великом Винсенте Ван Гоге, о потрясающих работах, которые отражали внутреннее состояние, а также о важных эпизодах из его жизни. Примечательно, что этот анимационный фильм был нарисован масляными красками на холсте командой из ста художников.

Далласский клуб покупателей (2013)

В центре сюжета - реальный мужчина по имени Рон Вудруф, который был обычный техасским электриком. В 1985-ом у него обнаружили СПИД, а по прогнозам жить ему оставалось примерно месяц. Но он сумел раздобыть себе нетрадиционные лекарства, значительно продлив жизнь. А вскоре он начал продавать их другим больным.

Зачинщики (2016)

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Криминальная комедия о бывшем банковском работнике и его подружке, которые однажды решили ограбить инкассаторскую машину. Вынести семнадцать миллионов долларов им все же удалось, однако на месте преступления они оставили слишком много улик и следов.

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