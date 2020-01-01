ТОП-5 умных фильмов, которые стоит посмотреть

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Умное кино /Flickr

Умные фильмы не только увлекают и затягивают, но еще и заставляют максимально включаться в просмотр, напрягая извилины, чтобы осмыслить происходящее на экране. И ТОП-5 таких отличных лент собрала в этой подборке редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Враг (2013)

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Картина Дени Вильнева о человеке, который решил взять в прокате ленту по совету своего коллеги. Во время просмотра он замечает, что один героев как две капли воды похож на него. Решая найти своего двойника, он погружается в пучину необычных событий.

Начало (2010)

Отличная история о ворах, которые орудуют не в реальном мире, а в человеческих снах. Они похищают важную информацию из разума, однако новое задание все меняет - теперь они должны внедрить идею. Но их враг оказался сильнее, чем они ожидали.

Облачный атлас (2012)

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В этой ленте показаны шесть историй, которые происходят в 1849, 1936, 1973, 2012, 2144 и 2321 годах. Все они абсолютно разные, но тесно переплетаются между собой. И, возможно, именно это является доказательством того, что все связано, несмотря на разницу времен.

Игра на понижение (2015)

В центре сюжета - реальная история нескольких человек. Они, вне зависимости друг от друга, смогли просчитать и предугадать всемирный мировой кризис 2008 года еще до его начала. И таким образом они смогли на нем заработать большие деньги.

Тайная жизнь (2019)

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Захватывающая и визуально красивая работа Теренса Малика о Франце Егерштеттере - австралийце, который отказался воевать на стороне нацистов во Второй мировой. Его угрожали казнить за измену родине, но он продолжил отстаивать свою позицию и убеждения.

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