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ТОП-5 потрясающе красивых фильмов, которые вас впечатлят

Красивое и интересное кино
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Красивое кино
Красивое кино
/Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти фильмов с потрясающим визуальном рядом. В них красивая картинка играет важную роль, но не отводит сюжет на второй план. Поэтому такие фильмы нередко впечатляют, дарят настоящее удовольствие и надолго запоминаются зрителям.

  1. Она (2013)

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Потрясающие и чувственная картина с Хоакином Фениксом об одиноком писателе, который решает однажды приобрести новую систему с искусственным разумом. Он начинает общаться с ней днями и ночами, постепенно ощущая, что начинает влюбляться.

  1. Жизнь Пи (2012)

Лента с великолепным визуальным рядом, который, хоть и создан при помощи компьютерной графики, но от этого не проигрывает. В центре сюжета - парень по имени Пи, оказавшийся в шлюпке посреди океана после крушения корабля, на котором вместе с семьей покидал Индию. И компанию ему составили экзотические животные.

  1. Древо жизни (2010)

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Терренс Малик еще в 70-ых снимал красивейшее кино. И спустя несколько десятков лет он продолжает радовать зрителя прекрасной картинкой. Эта история показана глазами 11-летнего Джека. Однажды он сталкивается с жестокой действительностью, а его мир превращается в некий лабиринт.

  1. Великий Гэтсби (2013)

Культовая лента, основанная на произведении Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, рассказывает о загадочном и притягательном богаче Гэтсби, устраивающем вечеринки в своем большом доме. Он живет в мире любви, иллюзий, мечтаний и трагедий. Фильм по праву можно назвать одним из самых стильных в 21-ом веке, ведь декорации, костюмы и прочее здесь идеально передают дух времени и влюбляют в себя.

  1. Бегущий по лезвию 2049 (2017)

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В центре сюжета - полицейский Кей, контролирующий деятельность репликантов в напряженных условиях. Однажды к нему в руки попадает важная информация, которую можно разгадать, лишь отыскав пропавшего с радаров Рика Декарда. И этот мир недалекого будущего здесь показан настолько красиво и изысканно, что лента была удостоена Оскара за лучшие визуальные эффекты.

Ранее мы писали о пяти фильмах, в которых красивая картинка и глубокий сюжет слились в одно целое

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Источник: Afisha.bigmir.net
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