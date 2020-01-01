ТОП-5 фильмов в жанре арт-хаус, которые подходят не всем

Поделись







Фильмы в жанре арт-хаус /Flickr

Определенно, жанр арт-хаус в кинематографе принимают и понимают далеко не все. Однако, если вы все-таки являетесь ценителем этого направления, не рассчитанного на широкую аудиторию, то ленты, попавшие в эту нишу, способны дарить настоящее удовольствие от просмотра, а также заставляют включать мозги.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов в жанре арт-хаус.

Патерсон (2016)

Читай также: ТОП-5 чувственных фильмов

Главный герой - романтичный водитель автобуса, который также пишет стихи, но нигде их не публикует. Он везде встречает поэтов, наслаждается красотой своего города, а однажды в его жизни происходит событие, заставившее его переосмыслить свой подход к творчеству.

О теле и душе (2017)

Мария пытается избегать людей, а Эндре любит общение, хотя и является одиноким. Они - коллеги, которые ведут уединенный образ жизни. Но вскоре выясняется, что им обоим снятся одинаковые сны, из-за чего они решают открыться друг другу.

Убийство священного оленя (2017)

Читай также: ТОП-5 фильмов со скрытым смыслом

Картина Йоргоса Лантимоса о кардиохирурге Стивене, живущем обычной жизнью со своей женой и двумя детьми. Все меняется тогда, когда его внезапно настигает прошлое, а у сына беспричинно полностью отказывают ноги.

К чуду (2012)

Супруги Мария и Нил после поездки возвращаются домой и совсем скоро заводят отношения на стороне. Оба они просят наставлений у священника, который, в свою очередь, из-за прихожан не может жить своей жизнь. И это заставляет его страдать.

Неоновый демон (2016)

Читай также: ТОП-5 потрясающих азиатских фильмов

Девушка Джесси едва окончила школу, как отправилась в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру модели. Несмотря на множество трудностей и проблем, она заводит знакомства и постепенно идет к звездам. Но за все приходится платить сполна.

Ранее мы писали о пяти фильмах с хитросплетениями