ТОП-5 чувственных фильмов, которые трогают за живое

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Чувственные фильмы /Flickr

Порой то, что происходит в фильме, может задевать наши чувства, трогать за живое и вызывать всплеск эмоций. Мы можем переживать за героев, любить и ненавидеть вместе с ними, радоваться или даже плакать при просмотре хороших картин, наполненных чувствами.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 чувственных фильмов.

Ржавчина и кость (2012)

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История о мужчине Али, который остался без денег, жилья и друзей. Вместе со своим маленьким сыном он переехал к сестре, а однажды в ночном клубе познакомился с девушкой Стефани. Из-за трагедии она лишилась ног, но он вызвался ей помогать, не проявляя сострадания и жалости, чтобы она снова могла начать новую жизнь.

Если я останусь (2014)

Девушка Мия живет обычной жизнью, любит музыку, встречается с рокером. Но однажды вместе со своей семьей она попала в автокатастрофу. Ее родные погибли, а сама она впала в кому. Только душа ее наблюдает за жизнью со стороны. И Мие придется решить - отправиться за родными или остаться в мире живых.

Глубокое синее море (2011)

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Живущая в послевоенной Великобритании девушка Хекстер, вышедшая замуж на известного судью, однажды познакомилась в гольф-клубе с пилотом ВВС. Между ними вспыхивают чувства, а общество начинает ее осуждать, ведь ее богатая жизнь трещит по швам. Но новые чувства максимально захватывают пару.

Назови меня своим именем (2017)

Главный герой этой ленты - семнадцатилетний парень Элио, проводящий лето на родительской вилле в Италии. И его беззаботные дни прерываются приездом к ним в гости молодого ученого из Америки, с которым у него начинается головокружительный роман.

Лучшее во мне (2014)

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Эта лента рассказывает историю двух людей, которые любили друг друга, будучи подростками, живущими в приюте. Они представляли себе совсем не ту жизнь, которой живут теперь. Но им предстоит снова встретиться на похоронах их наставника, где первая любовь нахлынет на них и снова окунет в чувства с головой.

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