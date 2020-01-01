ТОП-5 неспешных фильмов, которые покоряют своим сюжетом

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Неспешное и размеренное кино /Flickr

Неспешное и размеренное повествование в фильмах не всегда приходится массовому зрителю по душе. Однако именно благодаря этому можно погрузиться глубже в атмосферу картины, прочувствовать и понять всю показанную историю.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 неспешных фильмов.

Голограмма для короля (2016)

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Главный герой - семьянин и бизнесмен, отправившийся в Саудовскую Аравию, дабы продвинуть новый технологический проект, чтоб избежать банкротства. Но он даже не подозревал, чем обернется его путешествие к Красному морю, ведь там он познал множество тайн арабского мира.

Ферма Мадбаунд (2017)

В 1946-ом году главный герой перевез свою семью в отцовскую хлопковую ферму. И пока он трудится на земле, его жене сложно дается привыкание к новому месту, тем более, что проходит оно под присмотром сурового свекра. А вскоре к ним присоединяется брат, вернувшийся с войны.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017)

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Картина о женщине, дочь которой убили несколько месяцев назад, но полиция в расследовании даже не сдвинулась. Для того, чтобы растормошить шерифа, она арендовала три билборда на въезде в город с посланием к нему. И ее борьба с властями переходит на новый уровень.

Ветреная река (2016)

Ветреная река - это территория индейской резервации, где егерь Кори Ламберт внезапно обнаруживает тело молодой девушки. Расследованием ее смерти занимается прибывшая агент ФБР, которая вовсе не знакома с местными обычаями и условиями, но вместе с Ламбертом она пытается раскрыть это дело, которое становится запутанным.

В погоне за Бонни и Клайдом (2019)

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Основанная на реальных событиях картина рассказывает о двух техасских рейнджерах, которые в 1930-ых объединились после долгого разрыва. И все это было для того, чтобы выследить банду Бонни и Клайда, которые были неуловимыми преступниками.

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