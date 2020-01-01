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Стильные детективы /Flickr

Кто убийца? Куда пропали люди? Кто настоящий шпион? Кем на самом деле является тот, кто выдает себя за другого? Эти и подобные вопросы всегда возникают при просмотре качественного детектива. И кино этого жанра должно быть интересным, загадочным и даже напряженным. А еще лучше, когда оно стильное!

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 стильных детективных фильмов.

Убийство в Восточном экспрессе (2017)

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Экранизация романа Агаты Кристи, действие которого разворачивается в престижном поезде, поездка в котором неожиданно становится загадочной. Все дело в том, что каждый из тринадцати пассажиров теперь может оказаться жертвой, а любой из них - преступником. И нужно разгадать эту головоломку.

Шпион, выйди вон! (2011)

В британской разведке многие знают про русского крота, но те, кто решались о нем заговорить, были отправлены в отставку. Но однажды о том, что тайный агент присутствует, пришло неожиданное подтверждение. И на него снова открывается охота, о которой не должны прознать наверху.

Отель Гранд Будапешт (2014)

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В вымышленной Зубровке находится знаменитый отель Гранд Будапешт, в котором работает молодой портье Зеро, учащийся у легендарного консьержа Густава. Но эта история о том, как они оба оказываются втянуты в увлекательную детективную историю, которая разворачивается во времена изменений в Европе между войнами двадцатого века.

Скрюченный домишко (2017)

Главная героиня - девушка по имени София, которая является внучкой олигарха Артистида Леоиниса. Он был убит, а она решила нанять детектива, чтобы выяснить, кто совершил это злодеяние. Тогда выяснилось, что мотив был у всех домочадцев, и у Софии в том числе.

Достать ножи (2019)

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Автор детективных романов Харлан Тромби вместе со своей большой семьей отпраздновал 85-летие и был найден мертвым в ту же ночь. Полиция и все остальные считают, что это было самоубийство, но нужно каждого опросить. И к этому делу присоединяется частный детектив, получивший анонимный заказ. Они выясняют, что все члены семьи приукрашивают отношения с покойным, но у него была сиделка-медсестра, которая не переносит ложь.

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