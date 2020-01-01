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Атмосферное и интересное кино /Flickr

Атмосфера иногда является чуть ли главной составляющей хорошего фильма, ведь именно благодаря ей мы можем быть вовлечены в картину, ощущать присутствие и просто наслаждаться происходящим. И когда она переплетается с интересным и небанальным сюжетом, может выйти прекрасное кино, которое может очаровать, удивить, запомниться и полюбиться.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов с необычным сюжетом и удивительной атмосферой.

Выживут только любовники (2013)

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В центре сюжета этого невероятного фильма Джима Джармуша - древние вампиры, которых зовут Адам и Ева. Он - рокер, которому хочется покоя и жизни без людей. Она - жизнерадостная вампирелла, которая приезжает, чтобы помочь любимому выйти из депрессии. Но всю их идиллию разрушает внезапно приехавшая сестра Евы.

Багровый пик (2015)

Знакомство молодой девушки Эдит с загадочным парнем Томасом приводит к почти что мгновенной влюбленности и скорому замужеству. Вот она уже переезжает в его большой, но обладающий не самой лучшей славой дом, который погружается в кровавые снега с приходом зимы. Многие думают, что виной глина, выходящая на поверхность, но, кто знает, вдруг дело в другом?

Крупная рыба (2003)

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Это невероятная история о мужчине, который всю жизнь был фантазером и сказочником, в отличие от его сына, который не верил в то, что тот рассказывал ему. И вот его время подошло к концу, а парню придется воссоздать жизнь родителя на основе легенд и мифов, замечая, как все эти сюжеты предстают перед ним в совершенно новом ракурсе.

Тихое место (2018)

Самая обычная семья с двумя детьми живет на ферме, а отличается их жизнь лишь тем, что они должны соблюдать абсолютную тишину. Все вокруг наполнено монстрами, реагирующими на любой звук, а это значит, что они должны осторожно передвигаться, общаться с помощью жестов и молчать. Но так ли просто соблюдать все правила?

Отель Гранд Будапешт (2014)

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Красивая и атмосферная картина Уэса Андерсона рассказывает о консьерже одного отеля и его юном коллеге, которые в ходе своей работы становятся свидетелями и участниками череды удивительных и даже криминальных событий. И все это на фоне исторических изменений в Европе 20-го века.

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