ТОП-5 потрясающих азиатских фильмов

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Азиатские фильмы /Flickr

В 2020-ом году многие зрители стали по-другому смотреть на азиатское кино, которое ранее обходили стороной или попросту не понимали. Заслуга эта принадлежит южнокорейскому фильму Пона Джун-хо Паразиты, который неожиданно стал главным оскаровским лауреатом этого года. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 азиатских фильмов, которые стоит увидеть.

Пылающий (2018)

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Южнокорейская лента о молодом парне, которого просит старая знакомая присмотреть за ее кошкой, пока сама она будет в отъезде. Она возвращается со своим возлюбленным, неожиданно рассказавшим ему о своем тайном хобби. И это знание лишает молодого человека покоя.

Ип Ман 4 (2019)

Четвертая часть биографического боевика о легендарном мастере боевых искусств Ип Мане. По сюжету, он уже немолод и болен раком, но однажды получает от Брюса Ли приглашение на чемпионат по карате в Америке. Там же он решает подыскать школу на своего сына, однако ни в одну не берут без пожертвований, а местные мастера недовольны тем, что Ли популяризирует кунг-фу среди белых.

Рейд (2011)

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Индонезийский экшен об отряде спецназовцев, получивших задание проникнуть в дом, расположенный в трущобах. Там, как сообщается, расположился один наркобарон, которого охраняют головорезы. Все нужно провести без лишнего шума, но из-за нелепой случайности начинается длительная кровавая бойня.

Ахиллес и черепаха (2008)

Главный герой - японский живописец Матису, который долгое время никак не мог обрести долгожданный успех. Но за всю свою жизнь он никогда не отказывался от своей главной мечты - стать настоящим художником.

Паразиты (2019)

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И, конечно же, эта подборка не могла обойтись без сатирического триллера о бедной корейской семье, сыну которой выпал шанс получить работу в доме у богатых людей. Ему приходится воспользоваться некоторыми хитростями не только для себя, но и для того, чтобы трудоустроить своих родственников.

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