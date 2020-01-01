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Фильмы с непредсказуемым сюжетом /Flickr

Само-собой, фильмы стоит смотреть не только ради впечатляющего финала, ведь куда важнее то, что происходит все экранное время. Но иногда непредсказуемость сюжета и неожиданные повороты только добавляют положительных впечатлений от просмотра.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов, концовку которых предугадать невозможно.

Пленницы (2013)

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Маленькая дочь Каллера Довера однажды пропадает без вести вместе со своей подружкой. Он переживает настоящий ужас от произошедшего, а полиция в расследовании практически не продвинулась. Ведь единственной зацепкой был фургончик, припаркованный возле места, где девочек видели в последний раз. И его хозяина пришлось отпустить за нехваткой улик.

Погребенный заживо (2010)

Главный герой - мужчина, поехавший по контракту в Ирак. Во время засады он потерял сознание, а очнулся в узком и темном месте - в гробу, закопанном глубоко под землей.У него есть зажигалка и ограниченное время, которое он потратит на отчаянную борьбу за свою жизнь.

Достать ножи (2019)

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События этого детектива разворачиваются на праздновании 80-летия писателя, на которое пришло все его большое семейство. На следующее утро его обнаружили мертвым с признаками самоубийства. Но детективы (в том числе и частный), опросив родных погибшего, понимают, что со всеми отношения у него были не самыми лучшими. А помимо этого у того была помощница-медсестра, которая совсем не умеет врать.

Подмена (2008)

Лос-Анджелес 20-го столетия. Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Вскоре власти заявляют о том, что нашли мальчика, но мать уверяет, что это не ее ребенок, хотя внешне они и похожи. И тогда вместо помощи ее начинают обвинять в сумасшествии.

Кто я (2014)

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Бенджамин - компьютерный гений, мечтающий покорить мир. Однажды он знакомится с харизматичным парнем по имени Макс, с которым вместе затевают серию кибер-преступлений, идя против системы. Их накрывает слава, но они становятся самыми разыскиваемыми хакерами. Только к чему все это ведет?

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