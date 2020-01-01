Переключиться на мобильную версию

ТОП-5 отличных фильмов про мошенников и аферистов

Подборка тематических лент
Поделись

Картины о мошенниках и аферистах
Картины о мошенниках и аферистах
/Flickr

Мошенники, аферисты и прочие обманщики - это, конечно же, плохо. Но есть одно исключение, когда их наличие может радовать, восхищать и интересовать. Речь идет о фильмах про них, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в одну подборку.

  1. Сможете ли вы меня простить? (2018)

Читай также: ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

Отличная картина о писательнице по имени Ли Израэль, которую долгое время не постигала удача, из-за чего ее материальное положение оставляло желать лучшего. Но однажды, чтобы свести концы с концами, она начала подделывать письма умерших знаменитостей.

  1. Безупречный (2019)

Реальная история о школьном директоре Фрэнке Тассоне, который всегда шикарно выглядел, его любили все вокруг, а ученики школы поступали в лучшие вузы. Но однажды его безупречная репутация оказалась под угрозой, когда начала всплывать информация о хищениях средств из бюджета.

  1. Фокус (2014)

Читай также: ТОП-5 отличных криминальных драм

В центре сюжета - первоклассный мошенник, который работает один, а равных ему вряд ли можно найти. Он влюбляется в девушку, начавшую карьеру на этом же поприще, но вскоре они расстаются, ведь романтика не играет им на руку. Только спустя время им придется встретиться снова.

  1. Афера по-американски (2013)

Экранизация реальной спецоперации, которая проходила в 70-80-ых годах. Агенты ФБР принялись расследовать торговлю краденным товаром, внедрившись в преступную среду. Но они наткнулись на более крупные дела, раскрыв масштабные коррупционные схемы.

  1. Неограненные драгоценности (2019)

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые цепляют с первых минут

Говард Ратнер - владелец небольшого ювелирного магазинчика, который погряз в долгах, а деньги постоянно ставит на спорт. Он завладел одним дорогим камнем, которым дал попользоваться звезде баскетбола, получив взамен его кольцо. Чемпионское украшение он тоже заложил, но вот-вот нужно возвращать свой алмаз, ведь на носу важный аукцион, а параллельно с него требуют возвраты долгов.

Ранее мы писали о пяти потрясающих азиатских фильмах

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Фильмы про мошенников фильмы про аферистов афера по американски неограненные драгоценности фокус безупречный сможете ли вы меня простить что посмотреть Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь