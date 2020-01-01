ТОП-5 отличных фильмов про мошенников и аферистов

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Картины о мошенниках и аферистах /Flickr

Мошенники, аферисты и прочие обманщики - это, конечно же, плохо. Но есть одно исключение, когда их наличие может радовать, восхищать и интересовать. Речь идет о фильмах про них, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в одну подборку.

Сможете ли вы меня простить? (2018)

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Отличная картина о писательнице по имени Ли Израэль, которую долгое время не постигала удача, из-за чего ее материальное положение оставляло желать лучшего. Но однажды, чтобы свести концы с концами, она начала подделывать письма умерших знаменитостей.

Безупречный (2019)

Реальная история о школьном директоре Фрэнке Тассоне, который всегда шикарно выглядел, его любили все вокруг, а ученики школы поступали в лучшие вузы. Но однажды его безупречная репутация оказалась под угрозой, когда начала всплывать информация о хищениях средств из бюджета.

Фокус (2014)

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В центре сюжета - первоклассный мошенник, который работает один, а равных ему вряд ли можно найти. Он влюбляется в девушку, начавшую карьеру на этом же поприще, но вскоре они расстаются, ведь романтика не играет им на руку. Только спустя время им придется встретиться снова.

Афера по-американски (2013)

Экранизация реальной спецоперации, которая проходила в 70-80-ых годах. Агенты ФБР принялись расследовать торговлю краденным товаром, внедрившись в преступную среду. Но они наткнулись на более крупные дела, раскрыв масштабные коррупционные схемы.

Неограненные драгоценности (2019)

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Говард Ратнер - владелец небольшого ювелирного магазинчика, который погряз в долгах, а деньги постоянно ставит на спорт. Он завладел одним дорогим камнем, которым дал попользоваться звезде баскетбола, получив взамен его кольцо. Чемпионское украшение он тоже заложил, но вот-вот нужно возвращать свой алмаз, ведь на носу важный аукцион, а параллельно с него требуют возвраты долгов.

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