ТОП-5 отличных криминальных драм

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Криминальные драмы /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных фильмов в жанре криминальной драмы. Они держат в напряжении, увлекают историей, радуют игрой актеров, а также скрасят свободный вечер и досуг выходного дня.

Любой ценой (2016)

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Главные герои - молодой парень Тоби и его брат Таннер, который только вышел из тюрьмы. На их покойной матери висел большой кредит, который теперь должны выплатить они. Но отсутствие финансов побуждает их начать серию ограблений маленький банков. Вот только они и не подозревали, что на них откроет охоту шериф, для которого это дело станет последним.

Патруль (2012)

Двое патрульных копов, работающих на улицах Лос-Анджелеса, успешного справляются с разного рода делами. Но однажды они заезжают в один из самых криминализированных районов города, где и попадают в круговорот невероятных преступных событий.

Легенда (2015)

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Эта лента рассказывает реальную историю братьев-близнецов Реджи и Ронни Крэй. Они жили в Великобритании 1960-ых, и были одними из главных фигур криминального мира. Грабежи, рэкет, убийства, подпольные заведения, покушения - все это и много другое было в списке их дел.

Джентльмены (2019)

Новая картина Гая Ричи о некоем американце, владеющим крупным наркобизнесом. К его правой руке однажды приходит журналист, заявивший, что написал киносценарий, который описывает дела его начальника и прочих преступных организаций Лондона. И все это началось тогда, когда американец решил продать свое дело.

Иллюзия обмана (2013)

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В центре сюжета - искусные и профессиональные иллюзионисты, которые способны на многое. Все они однажды собираются в одну команду, чтобы устраивать грандиозные и зрелищные шоу. Но выступать на потеху публике - это не главная их задача, ведь прямо во время представлений они проворачивают крупные ограбления.

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