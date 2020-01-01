ТОП-5 сильных и необычных фильмов про нацистов

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Фильмы о нацизме /Flickr

Запечатлеть трагедию людей, пострадавших от фашизма и нацизма, удавалось многим режиссерам, да и удается по сегодняшний день. Эти непростые исторические явления были по-разному показаны в фильмах - исторических, драматических, сатирических и порою даже необычных.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 необычных и сильных фильмов про нацистов.

Жена смотрителя зоопарка (2017)

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Картина, в основу которой легли реальные события, рассказывает о Яне и Антонине Жабинских - владельцах Варшавского зоопарка. Во время Второй мировой они дали убежище нескольким сотням евреев. И этот риск был дополнен тем, что бывший друг их семьи, влюбленный в Антонину, стал нацистским чиновником.

Бесславные ублюдки (2009)

Фильм Квентина Тарантино о группе американских солдат-евреев, которые действовали во время Второй мировой войны. Их знали повсюду и даже боялисб, потому что они жестоко расправлялись с немецкими солдатами, убивая их и снимая с их голов скальпы.

Кролик ДжоДжо (2019)

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В гитлеровской Германии живет десятилетний мальчик Йоханнес, который ходит в военно-патриотический лагерь, придерживается официального курса, но не может найти общий язык с большинством сверстников. Его воображаемый друг - сам Адольф Гитлер. Он пытается всем доказать свою смелость, но однажды узнает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку. И теперь ему нужно решить, как поступить правильно.

Мальчик в полосатой пижаме (2008)

Восьмилетний Бруно, сын коменданта концлагеря, даже не подозревает о том, что происходит во время войны. Однажды он знакомится с еврейским мальчиком по ту сторону ограды, и они начинают дружить. Вот только к чему приведет такое запрещенное общение?

Работа без авторства (2018)

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В центре сюжета - молодой художник, который после войны хочет сбежать из Восточной в Западную Германию, чтобы быть свободным. К тому же все меняет встреча с одной девушкой, в которую он влюбляется. Но, узнав о ее отце, он вспоминает все преступления, которые тот совершил. И это отражается на его картинах.

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