ТОП-5 фильмов, которые цепляют с первых минут

Поделись







Цепляющие фильмы /Flickr

Какой фильм посмотреть вечером? Этим вопросом время от времени задаются многие из нас. Поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных фильмов, которые зацепят вас с самых первых минут.

Неограненные драгоценности (2019)

Читай также: ТОП-5 стильных детективных фильмов

Владелец ювелирного магазина постоянно живет в долгах, делает ставки на спорт и скрывается от кредиторов. Однажды к нему в руки попадает один редкий алмаз, которым заинтересовался звезда НБА, попросивший взять его на время. Он оставил в залог свое дорогое кольцо, которое главный герой тут же поспешил сдать в ломбард.

Братья Систерс (2018)

История о двух братьях, которые однажды взялись за одно задание - убить некоего золотоискателя Уорма. Привыкшие к постоянному везению они начали гнаться за ним, не зная, что тот не так уж и прост. Так что теперь неизвестно, кто является жертвой, а кто - охотником.

Человек-невидимка (2020)

Читай также: ТОП-5 потрясающих фантастических триллеров

Сбежавшая из высокотехнологичного дома своего парня девушка Сесилия спряталась у друга, а чуть позже узнала, что ее экс-возлюбленный покончил с собой. Он оставил ей огромное состояние, однако она не верит, что тот мог так поступить. И чувство тревоги поглощает ее, ведь она ощущает рядом чье-то невидимое присутствие.

Ветреная река (2016)

В центре сюжета - егерь Кори Ламберт, который на пустынной и заснеженной индейской резервации обнаружил тело девушки. Вместе с его помощью за это дело берется начинающая агент ФБР, но найти виновников будет непросто.

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль (2018)

Читай также: ТОП-5 мощных драм, которые вызовут у вас бурю эмоций

В одном отеле, расположенном на границе двух американских штатов, встретились семеро людей, незнакомых друг с другом. У каждого из них были свои тайные причины попасть сюда, но никто из них даже представить не мог, что сулит им грядущая ночь.

Ранее мы писали о пяти отличных криминальных драмах