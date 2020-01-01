ТОП-5 лучших сериалов весны

Поделись







Сериалы весны 2020 /Flickr

Минувшая весна практически не радовала новинками среди большого и долгожданного кино. Зато каналам и стрим-платформам было где разгуляться - они выпускали сериалы разной длины, жанров, среди которых было множество заслуживающих внимания. И о пяти отличных проектах, которые вышли весной 2020-го, рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Голливуд

Читай также: ТОП-5 сериалов-головоломок

Новый сериал от о Голливуде 1940-ых годов, который в те времена начали покорять молодые и амбициозные люди. Только всем им пришлось столкнуться с порочной реальностью фабрики грез, где царило неравенство, шовинизм, предрассудки и даже разврат.

И повсюду тлеют пожары

В центре сюжета - образцовая миссис Ричардсон, живущая в небольшой городке, за порядком которого она пристально следит. Но однажды туда приезжает некая Миа Уоррен, не желающая соблюдать устоявшиеся правила. И между ними вспыхивают пожары, у которых будут свои последствия.

Защищая Джейкоба

Читай также: ТОП-5 коротких детективных сериалов

Нашумевший мини-сериал от со звездным составом повествует о жестоком убийстве школьника, в котором подозревается его одноклассник Джейкоб. На теле жертвы обнаружены его отпечатки, но отец парня, который к тому же является помощником окружного прокурора, отказывается верить в вину сына. И теперь их семье придется столкнуться с настоящим ужасом.

Я знаю, что это правда

Главные герои - братья-близнецы (обоих играет Марк Руффало), один из которых переживает потерю первенца и пытается пролить свет на семейные тайны, а другой страдает от параноидальной шизофрении. И суть этого сериала в исследовании горя и неразрывной связи между людьми.

Программисты

Читай также: ТОП-5 фантастических сериалов

В большой и респектабельной технологической компании работает компьютерный инженер Лили Чан. Она потеряла парня, и вскоре начала подозревать, что в его смерти виновны ее работодатели. В попытках найти доказательство этой теории она обнаруживает в своей фирме невиданное ранее подразделение, которое тщательно скрывают.

Ранее мы писали о пяти сериалах, которые заставляют задуматься о будущем