ТОП-5 сериалов с отличным сюжетом, которые вы могли пропустить

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Сериалы с интересным сюжетом /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных сериалов, которые вы могли пропустить. В них присутствует классный и интересный сюжет, а также они с головой погружают и не отпускают до последней серии.

Любовники (2014 - 2019)

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В центре сюжета - мужчина по имени Ной. Он женат и является отцом четвертых детей. Однажды на пляже он знакомится с женщиной Эллисон, которая тоже состоит в браке, а также переживает тяжелую потерю. И этих двоих начинает тянуть друг к другу.

Табу (2017 - наше время)

Сериал с Томом Харди в главной роли, история которого разворачивается в 19-ом веке. Именно тогда некий Джеймс Кезайя Делейни, постоянно ищущий приключений, возвращаются в Великобританию. И он начинает строить свою империю, разрушая планы высшего общества.

Озарк (2017 - наше время)

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Криминальный сериал от , рассказывающий о финансовом консультанте Марти Берде, который вынужден был переехать в курортный городок Озарк. Причиной стали крупные долги перед мексиканским наркокартелем, для которого теперь он будет отмывать десятки миллионов долларов.

Благие знамения (мини-сериал) (2019)

Азирафель - ангел, Кроули - демон, а вместе они живут на Земле уже сотни лет и даже привыкли находится среди людей. Но теперь им нужно объединить свои усилия, чтобы не допустить пришествие апокалипсиса, который уже довольно близок.

Тьма (2017 - наше время)

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Этот потрясающий сериал рассказывает историю четверых семей, живущих в тихом в тихом немецком городке. Но вся построенная ими идиллия внезапно начинает разрушаться, когда внезапно пропадают двое детей, а из прошлого восстают давно похороненные тайны.

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