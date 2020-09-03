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Чарли Шину 53: ТОП-5 фильмов

Сегодня Чарли Шину исполнилось 53 года и эта подборка фильмов посвящена ему

Чарли Шину 53: ТОП-5 фильмов
Getty Images

Сегодня, 3 сентября, известному голливудскому актеру Чарли Шину исполнилось 53 года. Он известен ролями во многих фильмах, как драматических, так и комедийных. Также Чарли является младшим сыном известного ветерана Голливуда - Мартина Шина.

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Чарли Шин известен не только ролями, но и скандалами вокруг его, а также сенсационными заявлениями. Актер многочисленно попадал в неприятные ситуации, будучи в наркотическом или алкогольном опьянении. В 2015 году признался, что несколько лет назад заразился ВИЧ-инфекцией.

Чарли Шин попадал в Книгу рекордов Гиннесса, поставив рекорд за самый быстрый набор подписчиков в Twitter (129 тысяч в месяц), а также стал самым высокооплачиваемым актером на ТВ (1,8 миллионов за серию). Сегодняшний именинник имеет свою звезду на Аллее Славы Голливуда.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила рейтинг ТОП-5 фильмов с участием Чарли Шина.

  1. Взвод (1986)

Картина о настоящем Аде, который происходил во время войны во Вьетнаме. Рядовой Крис Тэйлор прибыл, чтобы увидеть грязную войну своими глазами, однако сталкивается с тем, что иногда приходится сражаться со своими.

Фильм завоевал 4 статуэтки Оскар в 1987 году, включая Лучший фильм и Лучший режиссер.

 

  1. Высшая лига (1989)

Спортивная комедия о худшей бейсбольной команде, какую можно только себе представить. И вот наступает момент, когда их покупают для проигрыша, но спортсмены начинают бороться за победу.

 

  1. За пределами закона (1993)

В банде байкеров находится полицейский под прикрытием, которому для задания нужно раскрыть преступления, связанные с наркотиками. Но для того, чтобы быть членом этой банды, главному герою нужно самому нарушать законы, причем неоднократно.

 

  1. Уолл-Стрит (1987)

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Лента о молодом брокере, который заручается поддержкой Гордона Гекко - человека, который считается настоящим хищником в мире денег. Деньги приходят, а вместе с ними все удовольствия, которые можно пожелать, и это развивает в человеке жадность.

 

  1. Два с половиной человека (2003-2015)

Комедийный сериал о холостяке по имени Чарли и его брате Алане, сына которого они пытаются воспитать и сделать из него взрослого мужчину, обучая общению с женщинами и азартным играм.

Чарли Шин исполнял главную роль до 2011 года. Канал расторг с ним контракт из-за конфликта с боссами. Шина сменил актер Эштон Кутчер.

 

Ранее сообщалось о том, что Том Круз не станет лучшим стрелком в ближайшее время

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Теги:
лучшие фильмы, Чарли Шин, Два с половиной человека, Уолл-Стрит, день рождения

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