За свою насыщенную карьеру режиссер снял множество кинолент. Сосредоточимся на некоторых его шедеврах.

Педро Альмадовар родился 24-го (по другим данным – 25-го) сентября 1949 года. Сегодня-завтра ему исполняется 71 год. В любом случае – лучшее празднование для поклонников творчества кинорежиссера – просмотр его картин.

"Женщины на грани нервного срыва"/"Mujeres al borde de un ataque de nervios" (1988)

Роскошный фильм о том, как трудно быть женщиной. Как и у любого талантливого гея, с Женщиной в принципе у Педро отношения очень правильные – он ее любит, искренне ей любуется, но при случае может жестоко над ней пошутить. Героини Женщин намеренно переигрывают, цвета намеренно более яркие, чем это бывает в реальности, диалоги намеренно драматичны – в этом весь Альмодовар. Его фильмы – это всегда легкая истерика, но в этой истерике хочется задержаться.

"Все о моей матери" /"Todo sobre mi madre" (1999)

Один из лучших фильмов испанского режиссера Педро Альмодовара. Поскольку главными героинями у него всегда являются женщины, эта картина тоже не стала исключением. В центре фильма судьба женщины, потерявшей своего 17-летнего сына, который очень любил свою мать, но больше всего на свете хотел узнать, кто его отец. Вот Мануэла и решает рассказать этому мужчине, который в итоге оказывается трансвеститом (Альмодовар без них никуда), о его сыне. По пути главной героине попадаются дамы с не менее легкой судьбой. В свое время фильм был удостоен множества наград, в том числе и пальмовой ветви за лучшую режиссуру.

"Поговори с ней"/"Hable con ella" (2002)

Педро Альмодовара смотреть надо просто потому, что это один из лучших режиссеров современности. Альмодовар всегда о любви – о сочной, страстной, ненормальной, настоящей. "Поговори с ней" закончился для Альмодовара Оскаром за лучший оригинальный сценарий. Впрочем, многие критики ставили ему в вину излишнюю сентиментальность и нежность. Мы никогда не думали, что это грех, на самом деле.

В основе сюжета лежит реальная история о работнике румынского морга, который пытался заняться сексом с пациенткой, впавшей в летаргический сон. Но врачи подумали, что она мертва. После нескромной попытки девушка очнулась, а на спасителя повесили уголовное дело, несмотря на искренние благодарности родственников и самой "пострадавшей". Прототипом для главного героя стал близкий друг Альмодовара актер Роберто Бениньи.

"Дурное воспитание"/"La mala educacion" (2004)

Фильм о буднях католического интерната со всеми "побочными эффектами" вроде педофилии и неизбежного с детства гомосексуализма. Красивый фильм, в котором в одной из главных ролей – режиссер Энрике – Альмодовар изобразил себя самого.

"Разомкнутые объятия"/"Los abrazos rotos" (2009)

И снова любимица Альмодовара – Пенелопа Крус и запутанные любовные отношения. Главный герой – слепой сценарист. Он рассказывает историю своей жизни, слепоты и большой любви. В 2009 году "Разомкнутые объятия" были номинированы на "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

"Боль и слава"/"Dolor y gloria" (2019)

В 2019-м году вышла еще одна драма Альмодовера с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус. Вместо бодрого мачо – образа, который просто прирос к биографии Антонио, – актер сыграл кинорежиссёра в упадке. Картина построена на воспоминаниях главного героя. О детстве, проведенном в средине прошлого века в Патерне. О горестном разрыве с первой любовью. И тут же вплетаются сегодняшние реалии, в которых живет маэстро. Например, подкошенное состояние здоровья, не позволяющее продолжать съемки.

Ранее сообщалось, что Антонио Бандерас подхватил коронавирус в день своего 60-летия.