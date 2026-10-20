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Антонио Бандерас растрогал сеть архивным фото со свадьбы единственной дочери

Кинозвезда поздравил Стеллу с первой годовщиной

Автор: Коваленко Наталья
Антонио Бандерас растрогал сеть архивным фото со свадьбы единственной дочери
Антонио Бандерас растрогал сеть архивных фото со свадьбы единственной дочери instagram.com/antoniobanderas

Известный испанский актер Антонио Бандерас поделился с подписчиками трогательным воспоминанием по случаю первой годовщины свадьбы своей дочери Стеллы от брака с актрисой Мелани Гриффит. Звездный отец опубликовал редкий кадр с церемонии, на котором он нежно обнимает и целует в висок невесту.

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«Год назад», — лаконично подписал снимок актер.

Стелла вышла замуж за своего возлюбленного Алекса Грушински 18 октября 2025 года. Роскошная свадьба состоялась в поместье Abadía Retuerta LeDomaine, расположенном в регионе Кастилия-и-Леон.

На праздник пригласили около 200 гостей, среди которых были только самые близкие люди и звездные друзья семьи.

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Теги:
Антонио Бандерас, шоу-бизнес, дети звезд

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